18 عضو هيئة تدريس من جامعة سوهاج ضمن أفضل 2% من علماء العالم

محافظ أسوان: الوضع الصحي جيد جدا.. والنزلات المعوية نتيجة وجبات أو مشروباتالقضية أمام النائب العام.. ماذا قالت وزارة الداخلية عن قضية صلاح التيجانيأعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج ، عن فوز 18 عضو هيئة تدريس من علماء الجامعة في مجالات علمية مختلفة، طبقًا لدراسة جامعة ستانفورد ، التي أعلنت قائمة بأسماء"أفضل 2٪ من علماء العالم" عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية.
وفي هذا الصدد، تقدم النعماني بخالص التهنئة لعلماء الجامعة البارزين الذين وردت أسماؤهم في قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم، مؤكدًا أن هذا العدد الكبير يبرهن على جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة، ويعكس مدى الجهد المبذول من أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد وتأثير الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي، متمنيًا المزيد من التقدم في...
وأضاف الدكتور عمرو عبد الحميد، مسئول النشر العلمي، أن بهذه القائمة أكثر من 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالًا علميًا، ينقسم إلى 176 تخصصًا اعتمادًا على قاعدة بيانات Scopus. وجدير بالذكر أن العلماء الفائزين عددهم 18، منهم 13 عضو هيئة تدريس من كلية العلوم، وهم: الدكتور إبراهيم عباس، الدكتورة ليلى عبد الرحمن حمدان، الدكتور زكريا محمد عطية، الدكتور محمود عبد العاطي، الدكتور إسلام محمد الشيخ، الدكتور محمد خيري أبو العلا، الدكتور صدقي محمد محمد، الدكتور محمود عبد العليم الرميلي، الدكتور محمد شاكر آدم، الدكتور محمد إسماعيل، الدكتور علاء آدم، الدكتور محمد عبد الوهاب، والدكتور علي عبده، ومن كلية الهندسة كل من الدكتور أحمد قاسم، الدكتور محمد عبيد، والدكتور خيري السيد، ومن...
جامعة سوهاج علماء ستانفورد بحث علمي
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