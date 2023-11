150 فنانا يشاركون في معرض «البدايات» بالأوبرا.. حالة نوستالجيا إبداعية

وتابعت: ويسعدني المشاركة بعمل فني من مشروع التخرج، رغم إن اللوحة ليست في أفضل حالاتها لكن لم أرغب في ترميمها من أجل أن تنقل الحالة كاملة، إضافة إلى لوحتين آخرتين من بداية المرحلة التي أعمل عليها حاليا.وعبرت الفنانة لينا أسامة، عن سعادتها بالمشاركة في المعرض متوجهة بالشكر إلى القائمين على تنفيذ فكرة المعرض، المزمع انطلاقه يوم الأحد المقبل، منذ عشرين عامًا، بدأت مسيرتي الفنية كمراهقة طموحة وفضولية لقد كان فني منذ ذلك الحين شغفي وعملي ومنقذي.

وأكملت: الآن بعد 130 مشاركة على مستوى العالم من الولايات المتحدة الأمريكية إلى تايوان إلى المغرب والنمسا إلى فنزويلا.. و12 معرضًا فرديًا بما في ذلك معرضي الأخير في معرض بيكاسو للفنون، فهي فرصة طيبة أن أشارك في «البدايات» بمجموعة من أعمالي الأولى.ينظم معرض «البدايات» لنخبة من الفنانين التشكيليين، نحو 150 فنانا، وذلك بمقر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ومن المقرر انطلاق المعرض يوم 5 إلى 23 نوفمبر الجاري.في ذكرى ميلاده..

