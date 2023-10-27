120 صوتا| الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة.. فيديو

أوضحت أن مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة يحظى بموافقة 120 دولة.

أوضحت أن مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى الوقف الفوري للعنف في غزة يحظى بموافقة 120 دولة.

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على مشروع القرار العربى بشأن الأوضاع فى غزةدعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية في غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو بأغلبية ساحقة إلى هدنة إنسانية فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا عربيا غير ملزم بهدنة إنسانية وفورية ومستدامة في غزةقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة صدر بأغلبية 120 صوتا اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى لهدنة إنسانية بغزةرحب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بنجاح الجمعية العامة للأمم المتحدة في تبني قرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية في غزة، تُفضي إلى وقف للأعمال العدائية اقرأ أكثر ⮕

النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة بشان وقف العنف فى قطاع غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى 'هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية' اقرأ أكثر ⮕

أبو الغيط: قرار الأمم المتحدة بهدنة إنسانية بغزة يوقف حملة إسرائيل الجنونيةأفادت إكسترا نيوز، في نبأ عاجل أن أبو الغيط رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزة. اقرأ أكثر ⮕