120 دولة تصوت لصالح المشروع العربي بالأمم المتحدة لوقف العنف في غزة وحماية المدنيين

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح غزة تزامنا مع جلسة الأمم المتحدة حول فلسطينماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح غزة تزامنا مع جلسة الأمم المتحدة حول فلسطينماكرون: سفينة مساعدات فرنسية تصل قريبا إلى شواطئ قطاع غزةمحافظ القاهرة يتابع إصلاح كسر ماسورة المياه الرئيسية بنفق أحمد بدوي فجرا

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88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدةعاجل .. 88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لوقف فوري للعنف في غزة اقرأ أكثر ⮕

120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربى بالأمم المتحدة يدعو لوقف فورى للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة، بينما صوتت 14 دولة ضد القرار اقرأ أكثر ⮕

88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل مصر بالأمم المتحدة : ندعو لوقف استهداف المدنيين في غزة ..فيديودعا ممثل مصر في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقرأ أكثر ⮕

'العفو الدولية' تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار في غزةالعفو الدولية تطلق نداء عاجلا لوقف فوري لإطلاق النار لإنهاء معاناة المدنيين في غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعو لحماية المدنيين في غزةقال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر بالأمم المتحدة، في كلمة نقلتها القاهرة الإخبارية، إن مصر تدعو إلى حماية المدنيين في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕