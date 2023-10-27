120 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربى بالأمم المتحدة يدعو لوقف فورى للحرب في غزة

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التى تتحدث فيها تقارير إعلامية عن بدء المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.

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88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي بالأمم المتحدة يدعو لوقف فوري للحرب في غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن 88 دولة تصوت لصالح مشروع قرار عربي في الجمعية العام للأمم المتحدة يدعو الى الوفق الفوري للعنف في غزة. اقرأ أكثر ⮕

88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدةعاجل .. 88 دولة تصوت لصالح المشروع العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لوقف فوري للعنف في غزة اقرأ أكثر ⮕

ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجزقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة إن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب. اقرأ أكثر ⮕

مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في غزةفشل مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: تقدمنا بمشروع قرار يمنع تهجير أى فلسطينىكشف رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، عن ملامح مشروع قرار مقدم من المجموعة العربية للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الأوضاع في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

ممثل الأردن بالأمم المتحدة: حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادلقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربى يدعو إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام الشامل والعادل. اقرأ أكثر ⮕