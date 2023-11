1000 شهيد.. حصيلة ضحايا مجزرة جيش الاحتلال في جباليا

وعبرت المنظمة عن صدمتها بقولها"نشعر بالرعب بشكل من حجم الدمار" الذي لحق بغزة جراء الغارات الصهيونية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين. وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة:"بدون وقف إطلاق النار، فإن حياة الآلاف من الأطفال على المحك".

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد شهداء غزة لرقم يقترب من التسعة آلاف وفق ما ذكر راديو صوت فلسطين. وذكرت الوزارة ارتقى 8850 شهيداً ونحو 24 ألف جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والضفة.

