10 معلومات عن مزرعة جامعة الإسكندرية للإنتاج النباتى والحيوانى.. تعرف عليها

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 11:00 ماضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراءهى مزرعة علمية وبحثية تتبع جامعة الإسكندرية، وتنتج محاصيل ومنتجات زراعية مختلفة يستخدمها الطلاب من خلال كلية الزراعة للأغراض العلمية والبحثية.2-تتكون مساحة مزرعة الكلية من ( 71 فدان - 6 قيراط -2.5 سهم .3- مقسمة الى مساحة تشغيلية غير مستغلة للانتاج النباتى 10 أفدنة (2 فدان مكاتب إدارية وعنابر و8 فدان سكك ومصارف وقنوات رى) بينما المساحة المستغلة 61 فدان تقريبا الانشطة الانتاجية 5- كما تتكون من.

10- يمثل الاقتصاد الأخضر وذلك بتحويل المخلفات الزراعية إلى بيوتشار ما هو منتج مخصب الأراضي الزراعية .مزرعة جامعة الإسكندرية للانتاج النباتى والحيوانى (2)

رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل نائب رئيس جامعة شيكاغو الأمريكيةاستقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورة دينا راشد نائب رئيس جامعة شيكاغو اقرأ أكثر ⮕

النسخة الأولى من كتاب الحياة العامة للدولة العثمانية بمتحف جامعة الإسكندرية.. طُبع فى باريس 1787.. ويصف يوميات الناس وعقائدهم.. ويضم الفرمانات السلطانية.. ورئيس الجامعة: إعداد خطة تسويقية لخدمات المتحف.. صوريعتبر متحف جامعة الإسكندرية من الأماكن القرية بالمعلومات والكتب والمقتنيات القديمة والنادرة التى تسلمتها جامعة الإسكندرية رسميا منذ سنوات عديدة وظلت متواجدة حتى خرجت الى النور. اقرأ أكثر ⮕

8 آلاف دجاجة بياض لإنتاج البيض بمزارع كلية الزراعة بالفيومقال الدكتور جمال محمد الجارحي وكيل كلية الزراعة بجامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في تصريحات خاصة لـ'اليوم للسابع'، أن كلية الزراعة بها مزرعة ضخمة للإنتاج الداجني اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: مداهمة برية محتملة لشمال غزة خلال الساعات المقبلةهذه المداهمات تستهدف جمع معلومات مخابراتية عن المحتجزين اقرأ أكثر ⮕

الإسكندرية تستقبل الموسم السياحى الشتوى.. مناطق للتنزه وقضاء الإجازات الأسبوعية.. الحدائق تستعد لاستقبال الزائرين.. يوم ممتع داخل حديقة الحيوان بـ5 جنيهات فقط.. وجمال حديقة أنطونيادس بعد التطوير لا يصدق.. صورتستعد محافظة الإسكندرية ، لاستقبال فصل الشتاء ، واستقبال السائحين والزائرين بعيدا عن الشواطئ ، فمدينة الإسكندرية تتميز بكافة مقومات السياحة اقرأ أكثر ⮕

بسبب خلافات الجيرة.. عامل يقتل جاره بطعنة في الرقبة بالإسكندريةقتل عامل، له معلومات جنائية مسجلة، جاره طعنًا بسكين بالرقبة إثر نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الدخيلة الشمعدان بحي العجمي غربي الإسكندرية، لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة. اقرأ أكثر ⮕