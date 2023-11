10 علامات تشير إلى أن هاتفك قد تم اختراقه.. تعرف عليها

كذلك قد تكون هناك عمليات إعادة تشغيل وإيقاف تشغيل وتنشيط عشوائية دون أي إدخال من المستخدم، وتعني إضاءة الشاشة عادة العمليات الجارية في الخلفية؛ يمكن أن تكون هذه برامج ضارة.إذا كنت تتلقى إشعارات الدفع لتنبيهات الفيروسات الزائفة ورسائل التهديد الأخرى، فقد يكون ذلك علامة على أن هاتفك المحمول مصاب ببرامج إعلانية تحتاج إلى إدخال المستخدم لإكمال مهامه، لا تنقر على مثل هذه الإخطارات أو الرسائل.

