'واي نوت' مزار مفتوح مجانا لعشاق الأشياء القديمة في دهب|شاهد

الشاب وليد غريب صاحب مزار"واي نوت" بمدينة دهب يقول إنه مكانه مفتوح مجانا ويحلم بإنشاء مدرسة للرسيكل وتعليم الاطفال صنع الانتيكات من من المخلفات القديمة للحفاظ علي البيئة مشيرا إلي أن دائما يشعر السياح بالحنين للماضي فهي تعيش معهم منذ طفولتهم وتمثل لهم ذكريات جميلة ولذلك يقبلون على التقاط الصور التذكارية.

