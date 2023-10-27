'نفديكي يا فلسطين'.. هتافات مدوية من جماهير الزمالك في مباراة إنبي

ورددت جماهير الزمالك، هتافات بالروح معاكي يا فلسطين، وحرصت الجماهير المتواجدة على ارتداء القميص الأسود، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني، في حربه مع العدوان الإسرائيلي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي التي خاضها الفريق اليوم في مسابقة الدوري الممتاز. ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز. headtopics.com

بقمصان سوداء جمهور الزمالك يهتف فى مباراة إنبى 'بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين'ارتدت مجموعة من جمهور فريق الزمالك، المتواجدة فى استاد المقاولون العرب لمؤازرة الفريق أمام إنبى، في الجولة الخامسة لمسابقة دوري nile، قمصان سوداء اقرأ أكثر ⮕

شاهد| هتافات قوية من جماهير الزمالك الأن تهز المدرجات دعما للقضية الفلسطينيةننشر لكم عبر موقع الفجر الإلكتروني فيديو يدعم الأهالي في فلسطين والقضية الفلسطينة، من جانب جماهير الزمالك، حيث ضدر منهم هتافات قوية تهز المدرجات بالتزامن مع بدء مباراة الزمالك وانبي اقرأ أكثر ⮕

'اهتفوا لشعب فلسطين'.. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبياهتفوا لشعب فلسطين شوبير ي طالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

جماهير الزمالك ترتدي اللون الأسود حداداً على شهداء غزة.. صورةزارتدت جماهير نادي الزمالك اللون الأسود في مباراة الفريق اليوم أمام نظيرة إنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وذلك حداداً وتضامناً مع أهالي غزة. اقرأ أكثر ⮕

جماهير الزمالك تظهر بالقميص الأسود أمام إنبي حدادا على شهداء غزةارتدى جمهور الزمالك تيشرتات سوداء في مباراة فريقهم ضد إنبي اقرأ أكثر ⮕

ملابس سوداء وهتافات مدوية ..ملحمة من جماهير الزمالك لدعم فلسطينبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕