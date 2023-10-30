'مينفعش يخرج عن الإطار'.. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والتي أدت لاستبعاده من مواجهة صن داونز التي أقيمت اليوم في نصف نهائي دوري السوبر الأفريقي. قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "إمام عاشور مكنش عاوز يسافر تنزانيا في مواجهة سيمبا، عشان شايف أنه لسه مصاب، وكولر أصر على سفره لحاجته إليه، واللاعب فكر أنه هيشارك ومشاركش في اللقاء".

أضاف: "بعد العودة من تنزانيا، كولر معجبوش أداء إمام عاشور في التدريبات، لأنه مكنش بيتمرن بالجدية المطلوبة، وبيتحجج بالدكتور، وأنه لازم يشوفه، وزاد على ذلك عدم مشاركته في مواجهة العودة مع سيمبا". أوضح: "رغم التقرير الطبي الذي أعلن عنه الأهلي، ولكن دي الأسباب التي أدت إلى عدم سفر إمام عاشور مع الأهلي إلى جنوب أفريقيا، والدليل على ذلك خوضه تدريبات المستبعدين بكل قوة أمس".

'مينفعش يخرج عن الإطار'.. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولرمينفعش يخرج عن الإطار شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

'مينفعش يخرج عن الإطار'.. شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولرمينفعش يخرج عن الإطار شوبير يكشف ما فعله إمام عاشور مع كولر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مينفعش يخرج عن إطار الأهلي.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن أزمة إمام عاشوركشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع مدربه السويسري مارسيل كولر. وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل أزمة إمام عاشور مع كولر وغموض موقف كهربا من مواجهة صن داونزكشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل أزمة إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بعد استبعاده من قائمة الفريق. اقرأ أكثر ⮕

خلاف كولر وإمام عاشور.. سيف زاهر يكشف مفاجأة جديدة تنهي الأزمةكشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة جديدة بشأن أزمة المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع لاعب المارد إمام عاشور، في الساعات القليلة الماضية. اقرأ أكثر ⮕

قرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونزقرار جديد لـ كولر بشأن مشاركة إمام عاشور في مواجهة صن داونز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕