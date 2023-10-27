'ميركاتو يناير'.. توقيع برازيلي يشعل حربا بين ريال مدريد وبرشلونة

ويحل العملاق المدريدي، ضيفا ثقيلا على نظيره برشلونة، مساء غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني 20234.وأكدت صحيفة"ذا صن" البريطانية، أن يوجد اهتمام كبير من جانب إدارتي الريال والبارسا، للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس، مهاجم نادي آرسنال الإنجليزي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية، أن مهاجم أرسنال، أصبح أحد حلول الريال، لتعويض رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى الدوري السعودي، في ظل عدم ظهور خوسيليو بالمستوى المنتظر حتى الآن.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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ماذا يدور في عقل أنشيلوتي؟.. تشكيل وتكتيك ريال مدريد المنتظر أمام برشلونة بكلاسيكو الأرضلا شىء يعلو فوق صوت كلاسيكو الأرض، الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض |تعرف على القنوات الناقلةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

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