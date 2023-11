'مصر والقضية الفلسطينية'.. ندوة لمناقشة الموسوعة فى المجلس الأعلى للثقافة

تأتى الندوة، تحت رعاية نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ويشارك بالندوة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان، والدكتور جمال شقرة، والدكتور زكي البحيرى، وشعبان يوسف، والدكتور عاصم الدسوقي، ويدير المائدة الدكتور خلف الميرى.

جدير بالذكر، باقى أيام قليلة على الإعلان عن أسماء أعضاء لجان المجلس الأعلى للثقافة الجدد، والتى ستضم مجموعة من أسماء الشباب بجانب الأدباء والمثقفين والأكاديميين الكبار أصحاب الخبرةويشار إلى أن هناك العديد من الشعب التي تندرج تحتها عدد من اللجان، فشعبة السياسات والتنمية الثقافية، تندرج تحتها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، ولجنة حماية الملكية الفكرية، ولجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، ولجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية، ولجنة...

