'مش مهم تسمعوها'..محمد رمضان يخلي مسئوليته من أغنيته الجديدة مع سكيلز

أخلى الفنان محمد رمضان، مسئوليته من طرح أحدث أغانيه الجديدة التي تجمعه مع المغني سكيلز، وذلك في ظل الأحداث الجارية في غزة واعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين. وكتب رمضان، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "أغنية النهاردة (عيد ميلادي) مع المغني سكيلز..طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب". وأضاف: "لازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي لأن ده إلتزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لنا".

وكشف رمضان، في فيديو طرحه مؤخرا عبر حسابه على إنستجرام، تعرضه لمضايقات من قبل القناة العاشرة الإسرائيلية،عقب الفيديو الذي طالب خلاله الجيوش العربية بالتدخل لحل الأزمة في غزة. وقال رمضان في الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية بتطالب الشعب الإسرائيلي بمقاطعة أعمالي لإني عملت فيديو يحث العرب على الاتحاد والدفاع أخواتنا وستاتنا وأطفالنا ودمنا في غزة، وبتقولهم ماتشوفوش مسلسلاته تاني وماتسمعوش أغانيه تاني علشان الراجل ده بيدافع عن أخواته في فلسطين".

'مش مهم تسمعوها'..محمد رمضان يخلي مسئوليته من أغنيته الجديدة مع سكيلزمش مهم تسمعوها محمد رمضان يخلي مسئوليته من أغنيته الجديدة مع سكيلز | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مش مهم تسمعوها.. محمد رمضان يتسعد لطرح أغنية عيد ميلادي.. شاهدأعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام .. المزيد اقرأ أكثر ⮕

محمد محسن يغني «حب الوطن فرض عليا» دعما لغزةقام الفنان محمد محسن بغناء جزء من أغنية 'حب الوطن فرض عليا' تضامنا مع أهل غزة. اقرأ أكثر ⮕

هجوم إسرائيلي على محمد رمضان| استفزهم بـ دور «مرعب» فشنوا حملة عليهحرص الفنان محمد رمضان، على مشاركة مجموعة صور له، أثناء أدائه الخدمة العسكرية بصفوف الجيش المصري، حيث نشر محمد رمضان، عبر خاصية «ستوري» في «إنستجرام»، صور توثق فترة أدائه الخدمة العسكرية اقرأ أكثر ⮕

بعد حملات الهجوم عليه من وسائل الإعلام الإسرائيلية..محمد رمضان يطلق مفاجأة مدوية بشأن أبو عبيدةعاجل | بعد حملات الهجوم عليه من وسائل الإعلام الإسرائيلية..محمد رمضان يطلق مفاجأة مدوية بشأن أبو عبيدة، تهديد محمد رمضان، محمد رمضان وأبو عبيدة، تصريحات محمد رمضان عن أبو عبيدة، تهديد محمد رمضان من إسرائيل اقرأ أكثر ⮕

إسرائيل تطالب بمقاطعة أعمال محمد رمضان.. ورد ناري من الفنانكشف الفنان محمد رمضان أن إحدى القنوات الإسرائيلية الفضائية، طالبت سكانها بالامتناع عن مشاهدة أعماله. قال محمد رمضان في مقطع فيديو اقرأ أكثر ⮕