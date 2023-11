'مزق جسدها بسلاح أبيض'.. الداخلية تكشف تفاصيل الاعتداء على سيدة في الدقهلية

وبالفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها (ربه منزل- مقيمة بالدقهلية، وبسؤالها قررت بتضررها من قيام عامل "له معلومات جنائية" بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" وإصابتها بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات الجيرة. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: تفاصيل تعدي عامل على سيدة بسلاح أبيض في الدقهليةكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدى على سيدة بسلاح أبيض محدثاً إصابتها بالدقهلية....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: السجن 3 سنوات لـ عاطل حاول سرقة سيدة بالطريق العام في أسيوطعاقبت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أسيوط، عاطلا بالسجن 3 سنوات، لشروعه في سرقة سيدة أثناء سيرها بأحد الشوارع بمركز الغنايم، بعد أن هددها بسلاح أبيض كان بحوزته.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بسبب المصروف.. ربة منزل تشرع في إنهاء حياة زوجها بالقليوبيةشرعت ربة منزل في قتل زوجها بدائرة مركز شرطة كفر شكر في محافظة القليوبية، حيث قامت بطعنه بسلاح أبيض اثر مشادة بينهما للخلاف على مصروف المنزل

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: عاطل ينهى حياة نجل شقيقته فى مشاجرة بسبب ميراث شقة بالقليوبيةشهدت دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، مصرع مسجل خطر شقى علي يد خالة بطعنة في القلب بسلاح أبيض ، وذلك آثر وجود خلافات سابقة بينهما

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: قرار قضائي ضد المتهمين بالتخلص من شخص بالمرجقررت نيابة المرج الجزئية، حبس مالك محل وعامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتعدي على أحد الأشخاص بسلاح أبيض، ما أدى لوفاته....

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: «غزة تحت الحصار».. فلسطينية تروي تفاصيل الولادة في المستشفى وتأثير انقطاع الكهرباء عليهافلسطينية تروي تفاصيل الولادة في المستشفى فلسطينية تروي تفاصيل الولادة في المستشفى فلسطينية تروي تفاصيل الولادة في المستشفى فلسطينية تروي تفاصيل الولادة في المستشفى فلسطينية تروي تفاصيل الولادة في المستشفى

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕