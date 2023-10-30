كتب - مصطفى حمزة: جددت النجمة ليلى علوي، رغبتها في تقديم فيلم عالمي يوضح للمشاهد في أوروبا، الفظائع التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وقالت ليلى، خلال حوارها مع الإعلامية ريا أبي راشد: "من زمان كنت أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية في عمل فني، ولديا أمنية للمشاركة في بحث ما أو فيلم يصل للعالمية يوضح حقيقة ما يحدث في فلسطين، لأن هناك بعض المنظمات الغربية في أوروبا، بتضحك على شعوبهم، وتقدم لهم رؤية غير صادقة". وشاركت ليلى علوي مع الكاتب مدحت العدل، والفنان حسين فهمي في حملة "تراحم من أجل غزة" التي دشنت في دبي، لدعم إرسال المساعدات إلى غزة.

'ليلى علوي: 'أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية'ليلى علوي: 'أحلم بتقديم شخصية أم فلسطينية اقرأ أكثر ⮕

حكايات من غزة.. المصرفي الفلسطيني فكري جودة لـ'اليوم السابع': شعبنا حي ولن يموت.. معارك يومية في القطاع على الماء والدواء والوقود.. محو عائلات كاملة من السجل المدنى.. باقون على أرضنا ما بقي الزعتر والزيتون..صورفكري جودة شخصية فلسطينية مرحة للغاية وهو عدو للحزن والإحباط والاكتئاب ومهما تحدثت معه لا تمل أبدا فهو شخصية عروبية تؤمن بمبادئ القومية العربية ووحدة الشعوب. اقرأ أكثر ⮕

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ليلى علوي: 'نفسي في فيلم يصل للعالمية وبشكر الناس اللي حاسة وشايفة وبتعبر عن رأيها بالحقيقة'حلت الفنانة ليلى علوي، ضيفة على برنامج “ سكوب مع ريا ” مع الاعلامية ريا أبي راشد ، وتحدثت ليلى علوى عن امنيتها لعمل سينمائي عربي عالمي يناقش القضية الفلسطينية بعيدا عن ما تحاول أم تخفيه البلاد الأوروبية عن شعوبها بالحقيقة اقرأ أكثر ⮕

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