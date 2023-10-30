'ليضيء نوركم كي تختفي الظلمة'.. المطران شامي يزور جماعة الرحمة الإلهية بالإسكندرية

شارك في اللقاء الأرشمندريت بيو فرح، مؤسس الجماعة، وراعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والأب لوكاس حلمي، مرشد الجماعة.

تضمن اللقاء التعارف المتبادل، كما اضطلع سيادة المطران على الأنشطة الخدمية، التي تقدمها الجماعة، كما أعطى كلمة توجيهية للحاضرين بعنوان"ليضيء نوركم كي تختفي الظلمة".عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى..

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