نقدم لكم في السطور التالية أسعار جميع اللحوم:-• سجل سعر لحمة البوفتيك عند مستوى 290 جنيها للكيلو.•كما وصل سعر كيلو اللحمة الشاورما نحو 290 جنيها.• وتراوح سعر كيلو اللحمة البتلو في محلات الجزارة بين 240 لـ280 جنيها.•وسجل سعر اللحم البلدي بين 300 و400 جنيه للكيلو."كيلو اللحمة البلدي ب 300 جنيهًا".. هدوء في أسعار اللحوم اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مصر•وبلغ سعر كيلو الكبدة الجملي إلى 340 جنيها.•كما جاء سعر كيلو الكبدة البلدي متراوحًا ما بين 300 إلى 350 جنيهًا.

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أسعار اللحوم اليوم الاثنين 30-10-2023 في قناأسعار اللحوم اليوم الاثنين 30-10-2023 في قنا اقرأ أكثر ⮕

شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار الفراخ والبيض في الأسواقكشفت شعبة الدواجن أن أسعار الفراخ في السوق اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023 تشهد استقرارا ملحوظا وسجل سعر كيلو الدواجن فى المزرعة 65 جنيهًا استجابة لمبادرة مجلس الوزراء بخفض الأسعار.. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023تواصل أسعار اللحوم استقرارها، حيث كشفت شعبة القصابين فى الغرفة التجارية، استمرار استقرار أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الاحد 29 أكتوبر 2023، حيث تم تسجيل مستويات تتراوح ما بين 220 و280 جنيها.. اقرأ أكثر ⮕

غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 30 أكتوبر 2023 اقرأ أكثر ⮕

أسعار الذهب اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023، في أسواق الصاغة، بعدما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2580 جنيها. اقرأ أكثر ⮕

أسعار العملات العربية في بداية تعاملات اليوم 30 أكتوبراستقرار أسعار معظم العملات العربية، في بداية التعاملات اليوم الأثنين 30 اكتوبر 2023، مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة بالسوق المحلية اقرأ أكثر ⮕