'كيفية اتخاذ القرار الصحيح' ورشة عمل بالمدرسة الثانوية الزراعية بطور سيناء

جاء ذلك بالتنسيق مع المركز الدائم للموهوبين والتعلم الذكي، التابع لمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومقره المدرسة الثانوية الفندقية بالعاصمة طور سيناء، اليوم. تأتي الورشة تفعيلًا وتنفيذًا لتعليمات محمد حامد عقل، وكيل الوزارة، ببناء الشخصية وتعزيز الثقة بالنفس لتأسيس الموهوب بالشكل الصحيح، وتعويد الطلاب على كيفية اتخاذ القرار بشكل صحيح، فضلًا عن اكتشاف ورعاية الموهوبين، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

تناولت الورشة تقديم عشر نصائح لاتخاذ القرار الصحيح منها: عدم التسرع في اتخاذ القرار حتى لا يقع الفرد في كثير من الأخطاء نتيجة لهذا التسرع، مع التأكيد على ضرورة منح الفرد لنفسه الفرصة لدراسة الموضوع بعناية حتى يتمكن من معالجة خياراته والشعور بالثقة بشأن مسار القرار الذي يختاره.

كما أكدت الورشة أن العظمة ليست في ألا يخطيء الفرد ولكن العظمة في أن يعترف الفرد بخطئه ويعدل قراره، وعلى الفرد ألا يكابر ويعاند عندما يكتشف أن قراره غير صحيح ويصحح الوضع ويعدل من قراره في أسرع وقت ممكن.

