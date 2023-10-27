'كولر رفضه'.. الزمالك يبدأ أولى خطواته لضم هداف الدوري المصري في يناير

وتعاني كتيبة الفارس الأبيض هذا الموسم، من نقص عددي في بعض المراكز، بسبب الإصابات وتراجع مستوى بعض اللاعبين، بجانب أزمة القيد التي كانت سببا في عدم التعاقد مع أي صفقة جديدة هذا الموسم.وفجرت مصادر الفجر الرياضي، مفاجأة لجماهير الزمالك بعد رصد مسؤولو التعاقدات، صفقة هجومية جديدة لتدعيم خط هجوم الأبيض، عن طريق مفاوضات ضم أحمد أمين أوفا نجم نادي إنبي.

وأكدت المصادر، أن أوفا أحد الأسماء المطروحة في انتقالات يناير القادمة، ويوجد خطوات اتصال في الوقت الحالي، لمعرفة متطلبات الإدارة البترولية لحسم تلك الصفقة.ملخص أخبار الزمالك اليوم.. هزيمة للقدم وفوز في السلة وابتعاد صفقة الأهلي من القلعة البيضاء

وانتهت إدارة الزمالك الجديدة برئاسة حسين لبيب، من حل أول الأزمات بشأن الثنائي أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، الذان وقعوا للمصري البورسعيدي هذا الموسم، رغم رحيلهم للأبيض، لينتهي الأمر بالتنازل عن الشكوى.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة".. headtopics.com

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