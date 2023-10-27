'كان معكم طارق عبدالجابر'.. أشهر مراسل بالقدس يحكي مأساة الأوضاع بغزة

كتب- محمد أبو بكر:قال طارق عبدالجابر، أشهر مراسلي القدس، إن فلسطين تتعرض لعدوان إسرائيلي شديد، يستهدف قتل المدنيين والأطفال، وتدمير المستشفيات والمباني. وأضاف "عبدالجابر" في بث مباشر لمصراوي، أنه كان سيتعرض للشهادة ثلاث مرات أثناء وجوده للتغطية هناك، والصحفيين يأخذون كفنهم معهم أثناء التغطية هُناك.

كتب- محمد أبو بكر:قال طارق عبدالجابر، أشهر مراسلي القدس، إن فلسطين تتعرض لعدوان إسرائيلي شديد، يستهدف قتل المدنيين والأطفال، وتدمير المستشفيات والمباني. وأضاف "عبدالجابر" في بث مباشر لمصراوي، أنه كان سيتعرض للشهادة ثلاث مرات أثناء وجوده للتغطية هناك، والصحفيين يأخذون كفنهم معهم أثناء التغطية هُناك.

مصر عناوين

اقرأ أكثر:

masrawy »

'كان معكم طارق عبدالجابر'.. أشهر مراسل بالقدس يحكي مأساة الأوضاع بغزةكان معكم طارق عبدالجابر أشهر مراسل بالقدس يحكي مأساة الأوضاع بغزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بعد استشهاد أسرته.. وائل الدحدوح للمصريين: تعاطفكم يصلنا وقلبونا عند بعضاستهدفت منزل الصحفي وائل الدحدوح، مراسل قناة الجزيرة بغزة اقرأ أكثر ⮕

مروحيات جيش الاحتلال الإسرائيلي تفتح النار على مخيم البريج في غزةأفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية في عدد من الأحياء بغزة، والمروحيات اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي يشتبك مع الفلسطينيين بمخيم البريجأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية في عدد من الأحياء بغزة، والمروحية الإسرائيلية كانت تطلق الرصاص الحي باتجاه مخيم البريج. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يشتبك مع الفلسطينيين في مخيم البريج ويستهدف منزلا بخان يونسأفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن طائرات الاحتلال تنفذ أحزمة نارية في عدد من الأحياء بغزة اقرأ أكثر ⮕

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لن تقبل بوقف إطلاق النار بسهولةعلق طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕