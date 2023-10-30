'قوى النواب': اتصال 'السيسي ـ بايدن' يعكس مكانة مصر ودورها فى قضية فلسطين

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعكس مدى مكانة مصر ودورها الكبير في القضية الفلسطينية ويؤكد الدور المصري المتعاظم في الأزمة الفلسطينية.وأوضح "عبد الفضيل" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلجأ إلى الرئيس السيسي في أزمة الحرب على غزة، بشأن الأسرى لدى حركة حماس، مشيرا إلى أنه يدرك تماما أن مصر لها كلمة في هذا الملف .

وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن مصر قامت بدور كبير وبذلت جهودا سياسية ودبلوماسية وإغاثية لاحتواء التطورات منذ بداية الأزمة، وحققت تقدما ملموسا ونجاحات متعددة على مدى أسبوعين لإدخال المساعدات إلي قطاع غزة ، بالتنسيق مع أمريكا، وهو ما كان حديث الرئيسين السيسي وبايدن هاتفيا بالاتفاق على أهمية تكثيف الجهود لزيادة المساعدات الإنسانية بالقدر الذي يلبي احتياجات سكان قطاع غزة بشكل مستدام، فضلا عن أهمية حماية أرواح المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة...

«المؤتمر»: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يعكس دور مصر في حل النزاعات الإقليميةقال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي لبحث القضية الفلسطينية يعكس الإدراك المشترك بأهمية دور مصر الفعال في التوسط والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في القضية الفلسطينية و يعكس إدراك الولايات المتحدة للدور المهم الذي تلعبه مصر في حل النزاعات الإقليمية والمساهمة في... اقرأ أكثر ⮕

«المؤتمر»: اتصال بايدن بالرئيس السيسي يعكس دور مصر المهم في حل النزاعاتقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن اتصال الرئيس جو بايدن بالرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث القضية الفلسطينية يعكس الإدراك المشترك بأهمية دور مصر الفعال في التوسط والعمل من أجل تحقيق السلام والاستقرار في القضية الفلسطينية ويعكس إدراك الولايات المتحدة للدور المهم الذي تلعبه مصر في حل النزاعات الإقليمية والمساهمة في السلام. اقرأ أكثر ⮕

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السيسي في اتصال مع بايدن: مصر ترفض سياسات العقاب الجماعي وتهجير الفلسطينيينتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة مجمل الوضع الأمني في الشرق الأوسط، ومستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕