'على رأس أولوياتنا'.. ماذا قال وزير الصحة عن 'سلامة المرضى' في مصر؟

كتب - أحمد جمعة:قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن سلامة المرضى على رأس أولويات مقدمي خدمات الرعاية الصحية في مصر.

وأضاف وزير الصحة: "هذا الموضوع مهم للغاية، لأنه مقياس لجودة الرعاية الصحية لأي دولة للعالم، فسلامة المرضى ورعايتهم صحياً على رأس أولوياتنا". وشدد على ضرورة أن يكون سلامة المرضى محور اهتمام مقدمي خدمات الرعاية الصحية، متابعا: "المريض على رأس الأولويات، حيث نشرك المريض في خطة وقرارات العلاج ومعرفته بحقوقه وواجباته من خلال أمور معلنة".

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