'طعنات في الصدر'.. حبس المتهم بقتل شقيقه بدار السلام

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقه الأصغر وعمره 15 سنة بسبب خلافات عائلية وألقى القبض على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

