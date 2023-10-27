'سنبقى هنا'.. مستشار الرئيس الفلسطيني ينتقد الموقف العربي ويصف بايدن بـ'المجرم'

وأضاف الهباش خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، خلال برنامج كل يوم المذاع على فضائية"on" أنه سقط مئات الشهداء خلال الساعات الأخيرة، حيث يوجد توغل بري فضلا عن القصف الجوي، وانعدام كافة الخدمات.

وذكر أن آلاف الفلسطينيين في شوارع غزة الآن تحت القصف الإسرائيلي، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية هي من منح الضوء الأخضر للمذبحة الني تحدث في قطاع غزة، وسيحاسب كل مجرم وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فهؤلاء ليسوا بشرا، والعالم مطالب الآن بوقف هذه المذبحة ، فالآلاف في الشوارع تحت القصف ، والكل يتفرج حتى الأمة العربية والإسلامية تتفرج، في انتظار فناء الشعب الفلسطيني، ولكن نقول للجميع"سنبقى هنا".

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