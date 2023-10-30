'سأموت وحيدًا'.. ماثيو بيري حياة مأساوية بين النجومية والإدمان

ماثيو بيري Matthew Perry، «أكثر الناس سعادة، يختبئ داخلهم أراض من الحزن» هكذا كان حال الممثل الامريكي الشهير ماثيو بيري، الشهير بدوره في مسلسل"فريندز"، والذي فجع الجميع برحيله، بعدما عُثر عليه ميتًا في منزله عن عمر يناهز 54 عامًا. تميزت حياة ماثيو بيري بنجاحه الكبير وضحكته المميزة في المسلسل، لكن وراء الأضواء والنجومية، كان يعاني من مأساة شخصية وإدمان.ولد ماثيو بيري في أسرة فنية، وكان يحب التمثيل منذ صغره.
انهيار عائلته.. ماذا وجدت الشرطة الأمريكية بمنزل ماثيو بيري بعد غرقه بالجاكوزي؟ بعد وفاته أمس.. قصة معاناة ماثيو بيري نجم مسلسل فريندز مع الإدمان ورغم نجاحه وابتسامته الساحرة، كان بيري يعاني في الخفاء من إدمان المخدرات. كان يشرب الكحول ويتعاطى المخدرات بشكل مستمر، وهذا التحدي الذي واجهه قد ترك آثاره السلبية على صحته.
وفاة ماثيو بيريأسفر إدمان المخدرات الذي عاشه ماثيو بيري عن وفاته المأساوية. عُثر عليه ميتًا في حوض الجاكوزي في منزله بلوس أنجلوس، ورغم محاولات إسعافه وإنعاش قلبه، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته، فرحيل ماثيو بيري يذكرنا بالمأساة التي يمكن أن يسببها الإدمان، حتى في ظل النجومية والنجاح. headtopics.com
ولكنها رغم ذلك ظلت من أشد داعميه للتوقف عن الادمان، وقال في إحدى المقابلات: “الأسرار تقتلنا، الأسرار تقتل أمثالي. كانت أكثر من دعمني، أنا ممتنّ لها حقًّا على كلّ ما فعلته”. وكشف فيها الكثير عن حياته ومعاناته مع وحدته والادمان، حيث اعترف أنه كان يحزن بسبب تلقي أصدقاؤه للاهتمام من الجمهور والمذيع في أي برنامج وتجاهله كأنه غير مرئي.