'راعي مصر' توقع بروتوكولا للتعاون مع مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات للكشف على الأطفال حديثي الولادة

من جهته..أعرب المونسنيور الدكتور يوأنس لحظي جيد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأخوة الإنسانية للخدمات، عن سعادته لتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة راعي مصر للتنمية،مشيدًا بدور المؤسسة التي تقدم خدمة رائعة وفريدة تستحق كل الإعجاب والافتخار في كل ربوع جمهورية مصر العربية.

وقال إن توقيع بروتوكول التعاون يستهدف توحيد الجهود مع مؤسسة راعي مصر، لتقديم خدمة أفضل لأكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية مشيرا إلى أننا حرصنا على هذا البروتوكول لتقديم الخدمات على أساس علمي مدروس.

وتضمن البروتوكول بين المؤسستين التعاون في تسيير وتنظيم القوافل الطبية والاستفادة من خبرة مؤسسة راعي مصر في تقديم خدمات القوافل، وقيام المؤسسة بتدريب الكوادر الطبية التابعة لمؤسسة الإخوة الإنسانية في مجال القوافل الطبية.

