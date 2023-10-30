'حم.. لا يُنصرون'.. أستاذ بالأزهر يكشف عن سر مقولة النبي والصحابة عند الحروب

كـتب- علي شبل: كشف الدكتور محمد إبراهيم العشماوي، أستاذ الحديث الشريف وعلومه في جامعة الأزهر الشريف، عن سر مقولة استعملها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم عند المعارك والغزوات، وهي "حم.. لا يُنصرون".

ولفت العشماوي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أنه يكثر هذا في أوراد الأولياء والصالحين مثل: سيدي أبي الحسن الشاذلي، وسيدي أحمد البدوي، وسيدي إبراهيم الدسوقي، وغيرهم من السادة رضي الله عنهم أجمعين - وأن هذا من أسرار الحرف القرآني التي اختص الله بها الأنبياء، وَوَرَثَتَهُمْ مِنْ العلماء والأولياء! وأوضح أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر أنه يغلب على الظن أن مذهبهم فيها؛ أنها من أسماء الله عز وجل، أو رموز لبعض أسمائه وأفعاله - وهو مذهب فريق من أهل العلم، كما في كتب التفسير - وأنها تنطوي...

حوار| صبري فواز: أنا مثل لاعب الكرة أستعرض قدرتى للوصول إلى المتعةيكشف فواز عن سر الخلطة، وأدواته الخفية فى استحضار الأرواح اقرأ أكثر ⮕

بالفيديو.. أستاذ بالأزهر: سيدنا إبراهيم جد للعرب وليس جدا لليهود الحاليينبالفيديو أستاذ بالأزهر سيدنا إبراهيم جد للعرب وليس جدا لليهود الحاليين | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبةوجهنا ضربات لحماس تختلف عن جولات الحروب السابقة اقرأ أكثر ⮕

عمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين: حد يجاوبنا الموضوع مش سرعمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين حد يجاوبنا الموضوع مش سر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

عمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين: حد يجاوبنا الموضوع مش سرعمرو أديب عن زيادة مدة قطع الكهرباء لساعتين حد يجاوبنا الموضوع مش سر | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

شيرين رضا عن سر جمالها: 'بعمل صيانة دايمة زي العربيات'شيرين رضا عن سر جمالها: 'بعمل صيانة دايمة زي العربيات' اقرأ أكثر ⮕