'جنايات القاهرة' تحاكم اليوم المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده

كانت التحقيقات كشفت ملابسات ما تبلغ لجهات التحقيق من سيدة، بتغيب نجلها "طالب" عقب انتهاء اليوم الدراسى فى منطقة الزيتون ، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية مع والد المجنى عليه، حيث اتفقا فيما بينهما على استدراج المجنى عليه ومساومة والدته، وباستدعاء والدة المجنى عليه اتهمتهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محاكمة المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده اليوم | مصراوى

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وأخر، بسبب خلافات بينهما بمنطقة الوراق، لجلسة اليوم الخامس من دور شهر نوفمبر.

تصدر دائرة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارها في الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل.

عاقبت محكمة جنايات الجيزة عاملًا، بالسجن المؤبد، بتهمة قتل شاب وإصابة شقيقته، بسبب خلافات عائلية بقرية أبورجوان التابعة لمركز البدرشين.

قضت محكمة مستأنف المقطم، اليوم الثلاثاء، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبدالمنعم على حكم حبسهم عامين مع الشغل، والقضاء ببراءتهم.

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، اليوم الأربعاء، (خ.ع.ح)، محامٍ، بالسجن

