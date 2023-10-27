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'تلقيت تهديدات بالقتل'.. كيف تضامنت بيلا حديد مع غزة؟'تلقيت تهديدات بالقتل'.. كيف تضامنت بيلا حديد مع غزة؟ اقرأ أكثر ⮕

دعما لفلسطين.. بيلا حديد تتلقى تهديدات بالقتل (فيديو)تلقت عارضة الأزياء بيلا حديد ذات الأصول الفلسطينية، تهديدات بالقتل بسبب دعمها للفلسطينين وتنديدها بالاحتلال الإسرائيلي والعدوان على غزة. اقرأ أكثر ⮕

بيلا حديد تندد بانتهاكات إسرائيل فى غزة.. وتؤكد: تلقيت تهديدا بالقتلخرجت عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد ببيان ناري عبر حسابها على موقع انستجرام تجاه ما يحصل من انتهاكات ضد الفلسطينيين. اقرأ أكثر ⮕

بسبب دعم الفلـ.سطـينيين .. بيلا حديد تتلقى تـ.هديـ.دات بالـ.قتـ.لعلقت عارضة الأزياء الفلسطينية الأصل بيلا حديد لأول مرة على أحداث غزة بعد فترة صمت طويلة وغير معتادة عليها خلال الأسبوعين الماضيين. اقرأ أكثر ⮕

بيلا حديد تواجه أزمة بسبب دعم غزة.. تهديد بالقتل وتسريب رقم الهاتفتعد بيلا حديد واحدة من أشهر عارضات الأزياء على مستوى العالم، ودائمًا ما تزين السجادة الحمراء بمشاركتها في كثير من المحافل الفنية اقرأ أكثر ⮕

الأرقام تتحدث.. كيف ترى منصات الإعلام الغربية ما يحدث في غزة؟كيف ترى منصات الإعلام الغربية ما يحدث في غزة؟ اقرأ أكثر ⮕