'بيطري المنيا' يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواق

بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

قال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت طن و610 كجم لحوما شملت طن و154 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي و256 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر و200 كجم لحوما ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين، وذلك خلال 45 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة على مدار شهر أكتوبر الجارى، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير 99 محضرا،...

وفى سياق آخر، أوضح مدير المديرية أنه تم ذبح 8 آلاف و303 رأس ماشية بالمجازر تحت الإشراف البيطرى الكامل فى 38 مجزرا على مستوى مراكز المحافظة، مؤكدا على المتابعة المستمرة من أجل تحقيق الانضباط وردع المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.عاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدةالقسام تعلن استهداف دبابتين إسرائيليتن شمال غرب قطاع غزة واندلاع النار فيهما headtopics.com

كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}"كيلو اللحمة البلدي ب 300 جنيهًا".. هدوء في أسعار اللحوم اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 في مصر

بيطري المنيا يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواقشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم اقرأ أكثر ⮕

مصادرة 253 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربيةصادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 253 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، اقرأ أكثر ⮕

مصادرة 194 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك بالغربيةتحفظت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، على 194 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق اقرأ أكثر ⮕

مصادرة 259 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربيةصادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 259 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة رنجة ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز اقرأ أكثر ⮕

ضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في تمي الأمديد بالدقهليةتشن محافظة الدقهلية عددا من الحملات المفاجئة على عدد من المخابز والمنشآت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. اقرأ أكثر ⮕

'القلقاس' منور غيطان المنيا.. محصول يتجاوز عمره فى الأرض 6 شهور.. نزلة النخل بأبو قرقاص أولى القرى فى زراعته.. أحد المزارعين: حصاد الفدان يصل إلى 15 يوما.. واحتساب تكلفة الزراعة يتوقف على سعر المحصولتعد الزراعات غير التقليدية، أحد الزراعات المهمة فى رفع الحالة الاقتصادية للمزارعين، وتعتبر محافظة المنيا، أحد أهم المحافظات فى تلك الزراعات ومنها محصول القلقاس. اقرأ أكثر ⮕