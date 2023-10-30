'بيطرى المنيا' يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواق خلال شهر

والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر، والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

وقال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، ضبطت طن و 610 كجم لحوما شملت طن و154 كجم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمي و256 كجم لحوما مذبوحة خارج المجازر و200 كجم لحوما ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل تداولها وبيعها فى الأسواق للمواطنين ، وذلك خلال 45 حملة تفتيشية بالأسواق على مستوى المحافظة على مدار شهر أكتوبر الجارى، بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وتحرير 99 محضرا ،...

بيطري المنيا يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواقشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم اقرأ أكثر ⮕

'بيطري المنيا' يحرر 99 محضرا ويضبط لحوما غير صالحة بالأسواقشدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، اقرأ أكثر ⮕

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