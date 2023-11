'بوليتيكو': إدارة بايدن تعتقد أن أيام نتنياهو كسياسى قد تكون معدودة

وقال مسؤولان رفيعان في الإدارة الأمريكية في حديث لـ "بوليتيكو"، إن موضوع مصير نتنياهو السياسي تم تناوله في الاجتماعات الأخيرة للإدارة الأمريكية التي حضرها بايدن، بما في ذلك المناقشات التي جرت في أعقاب زيارته لإسرائيل، والتي التقى خلالها بنتنياهو.

وأضاف المسؤولان أن بايدن اقترح على نتنياهو أن عليه أن يفكر في الدروس التي سيقدمها لخلفه في منصب رئيس الوزراء. وأكد مسؤولان آخران أن الإدارة الأمريكية تعتقد أن أمام نتنياهو وقتا محدودا في مكتبه، وتوقعا أن يستمر نتنياهو في منصبه لأشهر أو إتمام المرحلة الأولية من العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وحسب المسؤولين، فإن بايدن خلال لقائه مع نتنياهو حثه على عدم توسيع رقعة النزاع، وجعل حل الدولتين أولوية. كما نصح بايدن نتنياهو بالتفكير في السيناريو الذي سيتركه لخلفه، في إشارة ضمنية إلى أن نتنياهو قد لا يستمر في الحكم حتى نهاية النزاع الذي قد يكون طويلا.

وقلل مسؤول أمريكي آخر من أهمية هذه الفكرة، مشيرا إلى أن مصير نتنياهو لم يكن أحد المواضيع ذات الاهتمام، وأَضاف أن الإدارة تركز اهتمامها على الدعم الأمني لإسرائيل. وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة الأمريكية تتواصل مع عدد من السياسيين الإسرائيليين الذين قد يصلون إلى الحكم، لدراسة آرائهم.

وتعتقد الإدارة الأمريكية بأن مواقع نتنياهو أصبحت أكثر ضعفا بسبب غضب المجتمع الإسرائيلي تجاه إخفاق استخبارات وأجهزة أمن إسرائيل في منع هجوم "حماس" في يوم 7 أكتوبر. ويشير المسؤولون إلى أنه مع الإعلان عن التضامن مع إسرائيل في ظل الأزمة الحالية، يدرسون تأثير الرحيل المحتمل لنتنياهو على العلاقات الإسرائيلية – الأمريكية مستقبلا، وتدرس إدارة بايدن كذلك السيناريوهات لما بعد انتهاء النزاع في قطاع غزة، بما في ذلك احتمال إرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات لإحلال الاستقرار في القطاع.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: صحيفة بوليتيكو: إدارة بايدن تعتقد أن أيام نتنياهو كسياسي قد تكون معدودةموضوع مصير نتنياهو السياسي تم تناوله في الاجتماعات الأخيرة للإدارة الأمريكية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: بوليتيكو : إدارة بايدن تعتقد أن وقت نتنياهو قد انتهىكشفت مجلة بوليتيكو الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتقد أن إدارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو لن تبقى في ظل الفشل الأمني الذي تواجهه إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر الماضي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «بوليتيكو» الأمريكية: جو بايدن يتحدث عن نهاية نتنياهونقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مسؤوليْن أمريكيين قولهما إن الرئيس جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمالية أن تكون أيام رئيس وزراء دولة الاحتلال السياسية معدودة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: أيامك أصبحت معدودة .. رسالة صادمة من بايدن إلى نتنياهوأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه يعتقدون أن أيام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه أصبحت معدودة، وسط تصعيد الحرب على غزة.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: بوليتيكو الأمريكية: بايدن أكد أن هذه الأيام هي الأخيرة لـ نتنياهو في منصبهذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلت عن مصادر مسؤولة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لكبار مساعديه أن هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لـ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياته السياسية.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: سي إن إن: إدارة بايدن تخشى تآكل الدعم الدولي لإسرائيل بسبب استهداف المدنيينكشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المسئولين الأمنيين الأمريكيين.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕