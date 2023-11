'بوليتيكو': نتنياهو أيامه في السلطة معدودة

وقال أحد المسؤولين:"سيكون هناك حساب داخل المجتمع الإسرائيلي حول ما حدث، في نهاية المطاف، المسؤولية تقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء". وتأتي نظرة الإدارة الأمريكية القاتمة لمستقبل نتنياهو السياسي، في الوقت الذي يحاول بايدن وفريقه للسياسة الخارجية العمل معه وتوجيهه دبلوماسيًا، بالتزامن مع سعى بلاده إلى إشعال الشرق الأوسط.

وكانت رحلة بايدن إلى تل أبيب الشهر الماضي مليئة بالدعم إلى حد كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا أنه حثّ نتنياهو سرًا أيضًا على المضي قدمًا بحذر وعدم توسيع الحرب، وفقًا للمسؤولين الكبيرين في الإدارة.

أفادت صحيفة 'بوليتيكو' بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمال أن تكون أيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كسياسي معدودة.

موضوع مصير نتنياهو السياسي تم تناوله في الاجتماعات الأخيرة للإدارة الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه يعتقدون أن أيام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه أصبحت معدودة، وسط تصعيد الحرب على غزة.

نقلت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن مسؤوليْن أمريكيين قولهما إن الرئيس جو بايدن ناقش مع كبار مساعديه احتمالية أن تكون أيام رئيس وزراء دولة الاحتلال السياسية معدودة.

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلت عن مصادر مسؤولة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لكبار مساعديه أن هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لـ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياته السياسية.

قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس جو بايدن وإدارته بحثوا نهاية أيام رئيي الوزراء بنيامين نتنياهو السياسية، وفقا لوسائل إعلامية.

