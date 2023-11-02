'بوليتيكو': نتنياهو أيامه في السلطة معدودة

وقال أحد المسؤولين:"سيكون هناك حساب داخل المجتمع الإسرائيلي حول ما حدث، في نهاية المطاف، المسؤولية تقع على عاتق مكتب رئيس الوزراء". وتأتي نظرة الإدارة الأمريكية القاتمة لمستقبل نتنياهو السياسي، في الوقت الذي يحاول بايدن وفريقه للسياسة الخارجية العمل معه وتوجيهه دبلوماسيًا، بالتزامن مع سعى بلاده إلى إشعال الشرق الأوسط.
وكانت رحلة بايدن إلى تل أبيب الشهر الماضي مليئة بالدعم إلى حد كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي، إلا أنه حثّ نتنياهو سرًا أيضًا على المضي قدمًا بحذر وعدم توسيع الحرب، وفقًا للمسؤولين الكبيرين في الإدارة.
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MOBTADA: بوليتيكو الأمريكية: بايدن أكد أن هذه الأيام هي الأخيرة لـ نتنياهو في منصبهذكرت قناة القاهرة الإخبارية أن مجلة بوليتيكو الأمريكية، نقلت عن مصادر مسؤولة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ذكر لكبار مساعديه أن هذه الأيام ربما تكون الأخيرة لـ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي في حياته السياسية.
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