'بعد هجومه على زملاءه بسبب ريال مدريد'.. تشافي ينقذ نجم برشلونة من فخ جديد

انتابت حالة من الغضب وخيبة الأمل داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعد خسارة كلاسيكو الأرض الأخير أمام الغريم التقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف واحد.

ونجح الملكي في تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب الفوز أمام البارسا في الجولة الحادية عشر من الليجا، برصيد 28 نقطة. وكان الألماني ألكاي جوندوجان نجم خط وسط البارسا، قد علق عقب انتهاء المباراة على تصرفات لاعبي برشلونة عقب انتهاء المباراة، مهاجما إياهم بعد وصفهم باليأس من نتيجة المباراة والاستسلام الغير مبرر الذي رأه في غرفة خلع الملابس.

ليحرص تشافي على التعليق عن تصريحات جوندوجان خوفا من ضرب استقرار غرفة خلع الملابس، وذلك ما نشرته صحيفة سبورت الكتالونية حيث أكدت:" أن مسؤولو الإدارة الفنية للبارسا بقيادة تشافي، كان لهم منظور آخر وايجابي في تصريحات اللاعب، حيث سيكون دافع كبير لمنع حالة اليأس والاستسلام في المنافسة على لقب الليجا". headtopics.com

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