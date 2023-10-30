'بالتضامن نبني الوطن'.. ندوة بحقوق جنوب الوادي

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي بقنا، مبادرة" بالتضامن نبني الوطن"مع متطوعي الوحدة والتي تهدف إلي رفع الوعي بالجهود المبذولة من الدولة ووزارة التضامن والخدمات التي تقدمها وتشجيع الشباب على التطوع والمشاركة المجتمعية لدي الشباب ودافع التطوع والمشاركة بالبرامج التنموية.

ووجه الدكتور أحمد عكاوى، رئيس الجامعة، الطلاب بضرورة التمسك بالعمل التطوعي وتعزيز الانتماء القومي من أجل رفعة الوطن، مؤكدا على دور المبادرة في التأكيد على التعاون والتماسك بين أفراد المجتمع للنهوض، ومشيرا إلى حرص الجامعة علي بث روح المواطنة بين طلابها.

وأشار الدكتور صلاح هاشم أن المباردرة تهدف إلى التعريف بخدمات وزارة التضامن الاجتماعي والتشجيع على التطوع والمشاركة في برامج التنمية ومنها: خدمات الطلاب ذوي الاعاقة، دعم الطلاب الفائقين، التكافل الاجتماعي، المشاركة في المشروعات القومية، ريادة الاعمال والصناعات الحرفية، مكافحة الإدمان، درء الإشاعات والحفاظ علي الوطن، مناهضة التحرش، مناهضة العنف ضد المرأة، الحد من التطرف الفكري. headtopics.com

وتحدثت نورا عارف أبو بكر، منسق الوحدة، عن وحدة التضامن الاجتماعى وما تقدمة من خدمات من محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى ومحور الأنشطة التوعوية ومحور بناء الخبرات والزيارات ودور بنك التطوع المصرى في تنمية أفكار الطلاب.

وأوضحت أن من بين هذه الأسباب التمييز بين الأنثى والذكر في أمور عدة في الحياة؛ ومنها حرمان الفتاة من التعليم، وختان الإناث، وزواج الأطفال، مشيرة إلى أن هناك عنفا ضد المطلقات وذوي الإعاقة وبعض الفتيات التي يرى المجتمع أن قطار الزواج قد فاتهن headtopics.com

كما تحدثت عن حاضنات الفائقين والتى تهدف رعاية التفوق العلمي للطلاب في الجامعات المصرية، ورعاية البحوث العلمية التطبقية التي تسهم بشكل جيد في تقديم حلول للتحديات الداخلية لمصرنا الحبيبة، وتكتمل المبادرة بمبادرة تكافؤ الفرص التعليمية حتى لا يحرم مصريا من التعليم بسبب الفقر أو المرض، أو العجز.

وتحدثت عن مبادرة الطالب وتفعيل برامج ريادة الأعمال وإطلاق الشباب لمشروعاتهم في سوق العمل يشكل بيئة داعمة للمشروعات المدرة للدخل ومتناهية الصغر وسلاسل القيمة وتطوير نماذج للشراكات التنموية المستدامة.

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