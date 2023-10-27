'انقلب السحر على الساحر'.. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..

عاجل |"حسبي الله في كل من ظلمني وقهر قلبي"..محمد أنور يرد على الانتقادات التي تعرض له بعد مشاركته في موسم الرياض 2023 بدلًا من محمد سلاموأردف:"وبشكل مباشر دعوا كل دوله تمارس دورها بطريقتها ودعوا كل شعب يعيش حياته بالطريقه التى يرضاها لكن المهم سؤال واحد: هل تقوم بدورك فى هذه المصيبه هل تستخدم وزنك وضغطك لكى تساعد اخواتنا وابناءنا".

وتابع:"الناس كلها شايفاك فخر العرب، وفخر العرب مينفعش يتخلى عن العرب، وهم محتاجينه، أنا عارف مشاعرك وأد إيه إنت إنسان محترم، وجواك مشاعر نبيلة تجاه أخواننا وأضاف:"قد يكون هناك سياسة ما جوه النادي، إن مفيش لاعب يعبر عن نفسه بشكل سياسي، قد يكون هناك حد جنبك قالك بلاش عشان شكلك أو ده ممكن يعملك مشكلة، إنت محدش يقدر يعملك مشكلة، إنت قوي ومحبوب وموهوب، ومحدش هيزعل أبدًا إنك واقف جنب أهلك ودينك، إنت دلوقتي قدام الاختيار".عاجل- تامر حبيب يكشف موقفه من مهاجمة محمد سلام:"اختلاف الرأي بين أي حد بقي يفسد ويدمر كل قضايا الود" headtopics.com

وأتم:"الوقت معداش، أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا، انت كلمتك جوه المجتمع اللي إنت فيه بألف، إحنا محتاجين كلمتك يا محمد، حد يقولي يعنيهو اللي يوقف الضرب عن غزة، لأ، ولكن الشباب ينتظروا مثلهم الأعلى فخر العرب للعون والنجدة، محمد هذا وقت الكلام، تحدث حتى نراك، متخفش يابث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو

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