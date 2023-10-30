'النظام الغذائى للمحفظة' الحل الفضى للصحة للوقاية من أمراض القلب والكوليسترول

أوصى خبراء الصحة بجامعة هارفارد، باتباع نظام غذائى جديد يسمى "النظام الغذائى للمحفظة"، وهو الحل الفضى للصحة، كما يقول كبار أطباء القلب فى أمريكا، ويتضمن النظام الغذائى تنويع "محفظتك" من المجموعات الغذائية المخفضة للكوليسترول.

وقالت الصحيفة، أنه تم اختراعه من قبل باحثين من كلية TH Chan للصحة العامة بجامعة هارفارد، وهو يتكون من مجموعة من الأطعمة التى تخفض نسبة الكوليسترول، إنها ليست معروفة مثل الأنظمة الغذائية الشائعة الأخرى مثل حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أو حمية داش DASH، ولكنها تشترك فى العديد من أوجه التشابه.

أضاف الدكتور ديفيد جينكينز مبتكر النظام الغذائى، نريد من الناس أن ينظروا إلى مجموعات الأطعمة، والتى من شأنها أن تحمل، كما هو الحال فى العالم المالى، مجموعة من الفوائد المرجحة مقابل تقليل مجموعة من المخاطر، لنظام الغذائى المحفظة غير مصمم لفقدان الوزن بل هدفه الأساسى هو صحة القلب. headtopics.com

ونشر باحثو جامعة هارفارد النتائج التى توصلوا إليها فى مجلة الدورة الدموية التابعة لجمعية القلب الأمريكية، مما يشير إلى أن منظمة صحة القلب البارزة تؤيد خطة النظام الغذائى كوسيلة فعالة للغاية للوقاية من اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

وقد أظهرت الأبحاث السابقة أن اتباع نظام غذائى غنى بالأطعمة الخافضة للكوليسترول له نفس فعالية الدواء، ولكن لا يُعرف سوى القليل عن فوائد النظام الغذائى على المدى الطويل حتى الآن، أجرى الفريق أبحاثه على أكثر من 210 ألف متخصص فى الرعاية الصحية مسجلين فى 3 دراسات تمثيلية مختلفة على المستوى الوطنى حول عوامل الخطر للأمراض الشديدة التى بدأت فى الثمانينات. headtopics.com

تم استخدام استبيان تكرار الطعام لتطوير درجة النظام الغذائى للمحفظة، والتى تحدد نقاطًا لاستهلاك كميات أكبر من الأطعمة المعتمدة وتطرح نقاطًا لاستهلاك الأطعمة التى تؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول، مثل الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة.

وقال الباحثون: "إن هذا النمط الغذائى يتماشى أيضًا مع إرشادات جمعية القلب الأمريكية التى تشجع على استهلاك الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والبروتينات النباتية الصحية والأطعمة المعالجة بأقل قدر ممكن والزيوت النباتية الصحية غير المشبعة". headtopics.com

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