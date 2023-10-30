'النواب' يوافق على تعديل مادة تشكيل المجلس القومي للأمومة والطفولة -تفاصيل

كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على تعديل المادة الأولى بمشروع قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمتعلقة بإنشاء المجلس وإنشاء فروع له بالمحافظات. وكانت المادة تنص على: المجلس القومي للطفولة والأمومة، مجلس قومي مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، مقره مدينة القاهرة، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس".

وشهدت المادة إجراء تعديلات عليها بعد طلب المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس المحلية، والنائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان، حيث طالب الوزير بحذف الفقرة الثالثة بالمادة المتعلقة بإنشاء مكاتب أو مراكز نوعية، والاكتفاء بإنشاء فروع في المحافظات. وطالب النائب أبو العلا بحذف رقم عشرة أعضاء الوارد في الفقرة الثانية؛ بحيث يترك فكرة العدد لرؤية المجلس حسب احتياجاته في كل محافظة من محافظات مصر.

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