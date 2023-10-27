'المصريين الأحرار' يبحث تداعيات الأزمة الفلسطينية.. ويشيد بجهود الدولة المصرية

(مصراوي):عقد المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار اجتماعاً طارئاً بدعوة من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لبحث تداعيات الحالة الراهنة بالمنطقة العربية وتحديدًا الأزمة الفلسطينية من واقع المتابعة والتحليل وتقدير الموقف السياسي والأمني. يُشيد الحزب بجهود الدولة المصرية الرائدة وقيادتها الرشيدة الرامية لتحقيق السلام وحقن الدماء والدفاع عن القضية الفلسطينية؛ ولعل موقف مصر الثابت عبر التاريخ غير قابل للمزايدة وخير شاهد استنزاف أرواح خيرة شبابنا واقتصادنا في سبيل القضية.

ويناشد حزب المصريين الأحرار جموع الشعب المصري بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر من الانجراف خلف شعارات رنانة تحوى داخلها خطة شيطانية تهدف تحطيم ما حققته الدولة المصرية خلال عشرٍ أعوام؛ ولعل نماذج الاستدراج عديدة محفورة في ذاكرة التاريخ تصل إلي تفتيت الأوطان. ولذا نؤكد أن الشعب المصري العظيم لن يحيد يومًا عن الاصطفاف الكامل مع القوات المسلحة والقيادة المصرية لاتخاذ ما تراه مناسبًا للحفاظ علي الأمن القومي المصري، ولاسيما بأن صاحب المعلومة يملك صواب القرار.

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