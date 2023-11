'القاهرة الإخبارية': الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل إضاءة بكثافة فى أجواء غزة

الاحتلالوفى وقت سابق قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن قطاع غزة وما يحدث تطهير عرقيوأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها، ليس ممكنا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكاره لقرارات الشرعية الدوليةوأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، رفضه تحويل قطاع غزة لمنطقة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء قطاع غزةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: 'القاهرة الإخبارية': اشتباك بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال بالتزامن مع قصف جوي على غزةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة القاهرة الإخبارية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: 'القاهرة الإخبارية': تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء قطاع غزةجددت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها على أنحاء قطاع غزة أثناء البث الهوائي لقناة 'القاهرة الإخبارية'.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: جيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية شمال قطاع غزةجيش الاحتلال يطلق قنابل ضوئية شمال قطاع غزة | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إعلام فلسطينى: جيش الاحتلال يقصف مستشفى العيون فى حى النصر بالقنابل الحراريةنقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام فلسطيني، تأكيده اندلاع حريق بمستشفى العيون في حي النصر غرب غزة عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل حرارية.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: عاجل| اندلاع حريق بمستشفى العيون بحي النصر بعد إطلاق الاحتلال قنابل حراريةكشف إعلام فلسطيني، عن اندلاع حريق بمستشفى العيون في حي النصر غرف غزة، وذلك عقب إطلاق قوات الاحتلال قنابل حرارية، وذلك بحسب نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕