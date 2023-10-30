'القاهرة الإخبارية': استشهاد شاب فلسطيني في القدس بعد طعنه لأحد أفراد حرس الحدود

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة"القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، باستشهاد شاب فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في القدس المحتلة.

وقالت"أبو شمسية" إن قوات الاحتلال اتهمت الشاب بالقيام بحادث طعن لأحد أفراد حرس الحدود الإسرائيلي، في محطة الوقود بشارع رقم واحد، الذي يربط جنوب مدينة القدس بشمالها. وأضافت أن شرطة الاحتلال قالت فيما بعد إن الشاب نفذ عملية الطعن بالسكين ثم حاول الهرب، إلا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه وتركته ينزف على الأرض حتى استشهد.

وأوضحت أن قوات الاحتلال تمارس سياسة العقاب الجماعي ضد كل سكان القدس المحتلة واقتحام واعتقال جميع المواطنين في المدينة، بالإضافة إلى إغلاق كل المنافذ بالمدينة.

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