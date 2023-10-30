'القاهرة الإخبارية': الاحتلال يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة نارية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف حى الزيتون فى غزة بأحزمة نارية، فيما تطلق مدفعية الاحتلال قذائف نارية قرب الحدود الشرقية لخان يونس.

، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق ، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية..

طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات متتالية على عدة مناطق فى غزةأفادت قناة 'القاهرة الإخبارية'، في خبر عاجل، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي ينفذ أحزمة نارية عنيفة وغارات متتالية على عدة مناطق في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

طيران الاحتلال يشن غارات متتالية على عدة مناطق في قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل بأن طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية عنيفة ويشن غارات متتالية على عدة مناطق في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة (فيديو)أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفًا عنيفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشن قصفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا يستهدف مختلف أنحاء قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

مراسلة 'القاهرة الإخبارية': جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزةقالت مني عوكل، مراسلة قناة 'القاهرة الإخبارية'، أن جيش الاحتلال يفرض حصارا محكما على شمال غزة.. اقرأ أكثر ⮕