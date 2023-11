'الفدرالي الأمريكي' يبقي الفائدة عند أعلى مستوى منذ 22 عامًا.. ماذا يعني؟

وقال البنك المركزي في بيان إن قراره الإبقاء على فوائد الإقراض بين 5,25% و5,5% يمنح صناع السياسة الوقت “لتقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية”. وصرّح رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في مؤتمر صحافي الأربعاء أنه رغم عدم وجود تشديد نقدي، لا يزال أمام الولايات المتحدة طريق طويل لتقطعه لخفض التضخم إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% بشكل مستدام.ولأول مرة، اتخذ الاحتياطي الفدرالي قرار الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعين متتاليين لمجلس محافظيه منذ أن بدأ تشديد السياسة النقدية العام الماضي.

منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من سبعة بالمئة في حزيران/يونيو من العام الماضي، تباطأ التضخم بأكثر من النصف، وفق المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي – رغم أنه لا يزال أعلى من ثلاثة بالمئة. وتوقع العديد من المحللين، يعضهم يعمل في الاحتياطي الفدرالي، أن تدخل الولايات المتحدة في حالة ركود هذا العام بسبب الوتيرة السريعة لرفع أسعار الفائدة.

عندما يرفع الاحتياطي أسعار الفائدة، فإنه يرفع تكلفة الاقتراض من البنك، وهو ما من المفترض أن يضعف النشاط الاقتصادي وسوق العمل. ولكن رغم تشديد السياسة النقدية، أشار البنك إلى أن “النشاط الاقتصادي توسع بوتيرة قوية في الربع الثالث”.توعدت إسرائيل بملاحقته.. من هو يحيى السنوار؟

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BALADTV: أسعار الفائدة الأمريكية تسجل أعلى مستوى لها في 22 عامًاقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة، اليوم الأربعاء، عند مستوى 5.5%، لتسجل أعلى مستوى لها في 22 عامًا.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت الفائدة لتتراوح بين 5.25 % إلى 5.5 %قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي، اليوم الأربعاء، تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي الذي يتراوح من 5.25 % إلى 5.5 %، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: أسعار النفط عالميا بعد تثبيت الفيدرالي الأمريكي للفائدةسجلت أسعار النفط مستويات متراجعة على المستوى العالمي، وذلك بعد تثبيت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة عند مستوى 5.50%.

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: المركزي الباكستاني: يجب دفع 5.5 مليار دولار لسداد الديونتثبيت سعر الفائدة المستهدف عند 22%

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستويات 5.25 و 5.50%قررمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الذي عقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء لحسم أسعار الفائدة، تثبيت أسعار الفائدة عند 5.25 و 5.50 %

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. تعرف على أسعار الذهب في البورصة العالميةتشهد أسعار الذهب في البورصة العالمية انخفاضات منذ صباح اليوم وذلك بالتزامن مع اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة عند مستوياتها 5.25 و 5.50 %،

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕