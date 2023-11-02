'الصحة': إنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير الطبية للمرضى بكل المستشفيات

وأضاف «عبدالغفار» أن هذا البروتوكول، يسهم في إتاحة البيانات للأطباء لتشخيص الأمراض «عن بُعد»، واتخاذ القرارات الطبية السليمة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل تبادل المعلومات الطبية وبما يسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

وأوضح الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة والسكان للأشعة ورئيس المؤتمر، أنه إلى جانب دور المنصة في إتاحة البيانات لمساعدة الأطباء في اتخاذ القرارات الطبية بشأن الحالات المرضية، فإن البيانات المتاحة ستسهم في رسم خريطة صحية للمواطنين المصريين في مختلف المحافظات، مما يساعد متخذي القرار في تحديد الأولويات فيما يخص احتياجات المستشفيات وتوفيرها.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد فوزي مستشار وزير الصحة للأشعة، والدكتور طارق الدياسطي رئيس الجمعية المصرية للأشعة، والدكتورة سهام فوزي مدير عام الإدارة العامة للأشعة، والدكتور طارق بدر مدير إدارة الأشعة، إلى جانب المهندس أحمد العقر رئيس مجلس إدارة شركة Reap Holding.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: الصحة: توقيع بروتوكول لإنشاء منصة تخزين وأرشفة صور الأشعة والتقارير الطبية للمرضىوقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع احدي الشركات المتخصصة في مجال الأشعة، لإنشاء منصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة والتقارير الطبية، لأول مرة في الشرق الأوسط، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأشعة، والمقام خلال الفترة من يوم 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: رفع السعة الاستيعابية لمستشفيات الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال مصابى غزةأكدت وزارة الصحة والسكان أن تجهيزات المستشفيات فى محافظة شمال سيناء على أتم استعداد لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من الأخوة الفلسطينيين من قطاع 'غزة'..

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: لأول مرة بالشرق الأوسط.. منصة لأرشفة الأشعة والتقارير الطبية في المستشفياتوقعت وزارة الصحة والسكان، بروتوكول تعاون مع شركة متخصصة في مجال الأشعة، لإنشاء منصة لأرشفة وتخزين صور الأشعة والتقارير الطبية، لأول مرة في الشرق الأوسط، على هامش المؤتمر الدولي الثاني للأشعة، والمقام خلال الفترة من يوم 1 إلى 3 نوفمبر الجاري.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: نقيب الأطباء: توقف مستشفيات غزة عن العمل كارثة إنسانية ووصمة عار في جبين العالمالاحتلال الإسرائيلي يقصف المستشفيات ويستهدف الأطقم الطبية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الصليب الأحمر بغزة: نشهد خروج مستشفيات عن الخدمة يومياقال هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إن المستشفيات التي لا زالت قيد الخدمة في قطاع غزة تتناقص كل يوم، لعدم توافر المستلزمات الطبية والوقود والطاقة الذي يدير المستشفيات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: مستشار الرئيس : الوضع الصحي في غزة يتدهور تدريجيًاً .. فيديوقال محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المستشفيات

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕