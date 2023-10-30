'الصحة الفلسطينية': الاحتلال ارتكب 908 مجازر ضد عائلات الشعب الفلسطينى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 908 مجازر ضد العائلات الفلسطينية منذ بدء العدوان، متابعا: "سقط 93 شهيدا من عائلة واحدة نتيجة القصف والعدوان الإسرائيلي".

ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم حرب بحق 908 عائلاتأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، مجازر بحق 908 عائلات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، منذ قليل. اقرأ أكثر ⮕

سفير فلسطين فى تونس لـ'القاهرة الإخبارية': ما يرتكب الآن فى بلادنا مجازر مستمرةقال السفير الفلسطيني فى تونس هائل الفاهوم، إن ما يرتكب الآن في فلسطين مجازر مستمرة منذ عقود، حيث ارتكب في الثلاثينات والأربعينات ولم تتوقف المجازر ضد هذا الشعب بدعم خارجي. اقرأ أكثر ⮕

السفير الفلسطيني بتونس: ما يرتكب في فلسطين مجازر مستمرة منذ عقودقال السفير الفلسطيني فى تونس هائل الفاهوم، إن ما يرتكب الآن في فلسطين مجازر مستمرة منذ عقود، حيث ارتكب في الثلاثينات والأربعينات ولم تتوقف المجازر ضد هذا الشعب بدعم خارجي. اقرأ أكثر ⮕

أمجد الشوا: الاحتلال يحاول إنهاء علاقة الفلسطينيين بالقدسقال أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن كل التقدير للدور المصري فى الدفاع حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي على أساس حق تقدير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. اقرأ أكثر ⮕

الحكومة الفلسطينية: من المعيب أن ترفرف أعلام إسرائيل في دولنا العربية مع استمرار مجازر الاحتلالالحكومة الفلسطينية من المعيب أن ترفرف أعلام إسرائيل في دولنا العربية مع استمرار مجازر الاحتلال | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا قصف الاحتلال على غزة لـ8306 بينهم 3457 طفلاأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة إلى 8306 بينهم 3457 طفلا، موضحة أن الاحتلال ارتكب 27 مجزرة خلال الساعات الماضية راح ضحيتها 304 شهداء اقرأ أكثر ⮕