'الصحفيين' تنظّم دورة تدريبية في صحافة المحمول

أساسيات المونتاج وتطبيقات المونتاج للموبايل، واستخدام الرسوم في القصص، وإنتاج قصص تفاعلية.

وأكدت اللجنة أن رسوم الدورة التدريبية 300 جنيهٍ، بأسبقية تسديد الرسوم، ومدة التدريب من 12 إلى 26 نوفمبر 2023م، وتقوم بالتدريب صفاء عاشور صحفية تحقيقات استقصائية حرة، ومدربة صحافة موبايل، وباحثة.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}

“الصحفيين” تنظّم دورة تدريبية مُتقدّمة في الإعلام الافتراضيأعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة في الإعلام الافتراضي، من الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2023م. اقرأ أكثر ⮕

الصحة العالمية تنظم دورة تدريبية للإعلاميين عن مقاومة المضادات الحيويةتعقد منظمة الصحة العالمية دورة تدريبية للإعلاميين بإقليم شرق المتوسط، لتفعيل دور الصحفيين من الإقليم في الاستجابة لمقاومة مضادات الميكروبات، مع دراسة حالة أوضاع الطوارئ.. اقرأ أكثر ⮕

انتهاء تدريب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا للطلاب المشاركين في مسابقة أفضل ورقة سياساتدورة تدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد نظمتها هيئة الرقابة الإدارية لطلاب الدراسات العليا اقرأ أكثر ⮕

دورة تدريبية لبرنامج «المرأة تقود» في الدقهلية.. تمكين سياسي واقتصاديإطلاق دورة تدريبية ضمن برنامج «المرأة تقود»، لتمكين المرأة، إذ حظيت باهتمام كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. اقرأ أكثر ⮕

لجنة الحريات : الاحتلال الصهيونى يخطط لمـ جزرة للصحفيين في غزةتشدد لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين على أن رسالة جيش الاحتلال الصهيونى لوكالات الأنباء، التى أكد فيها عدم ضمان سلامة الصحفيين، تعد تهديدًا رسميًا بقتل الصحفيين الفلسطينيين فى غزة، ومحاولة لتبرير اقرأ أكثر ⮕

'الصحفيين' تنظّم عزاء وتأبين لشهداء الصحافة الفلسطينية وعائلاتهمأحيت نقابة الصحفيين المصريين، بطولة الزملاء في فلسطين، الذين يصرّون على مواصلة العمل، وأداء واجبهم المهني والوطني في نقل الحقيقة تحت إرهاب صواريخ العدوان الصهيوني، وفي ظروف شديدة القسوة، بينما تستهدفهم هم وعائلاتهم ومنازلهم آلة حرب وحشية، في واحدة من أبشع جرائم الحرب بحق الصحفيين. اقرأ أكثر ⮕