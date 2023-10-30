'الزراعة' و'إيفاد' يدعمان المرأة المعيلة في مطروح بـ2730 رأس ماعز 'مشروعات صغيرة'

كتب- أحمد مسعد: قال الدكتور نعيم مصلحي، المنسق الوطني لمشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية (برايد)، إن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق في توجيه الدعم والخدمات ومشروعات تنموية لسكان صحراء مطروح من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).

5 طن من الأعلافِ لتحسين مستوى المعيشة للمرأة البدوية المعيلة لعدد إجمالي 546 سيدة، تشمل 140 سيدة بالسلوم وسيدي براني، و60 سيدة بالنجيلة، و70 سيدة بمرسى مطروح، و60 سيدة برأس الحكمة، و70 سيدة بالضبعة، وعدد 50 سيدة بسيوة وقرية الجارة، بالإضافة إلى توزيع 480 رأس ماعز يستفيد منها 96 سيدة من أوائل فصول محو الأمية بمختلف المراكز؛ كجوائز تشجيعية على التعلم ومحو الأمية للسيدات والفتيات البدويات.

مشروع المواءمة فى البيئات الصحراوية بمطروح بتكلفة 61.8 مليون دولار بتمويل من 'إيفاد' الدولى.. إنشاء 6 آلاف بئر و500 خزان لحصاد الأمطار.. استصلاح 100 وادى تضم أكثر من 2500 فدان.. والتنفيذ على مدار 7 سنوات.. صورينفذ مركز بحوث الصحراء، أضخم مشروع تنموى، لتعزيز المواءمة بالبيئة الصحراوية فى محافظة مطروح، بتكلفة 61.8 مليون دولار، بتمويل الصندوق الدولى للتنمية الزراعية 'إيفاد' اقرأ أكثر ⮕

آمنة: 208 ألف مشروع بـ27.2 مليار جنيه وفرت 1.7 مليون فرصة عملفى ضوء جهود الدولة للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال التوسع فى مبادرة مشروعك لخدمة الشباب. اقرأ أكثر ⮕

موعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح لتخفيف الأحمالموعد انقطاع الكهرباء في مرسى مطروح، بدأت تدخل حيذ التنفيذ طبقاً لقرار شركة توزيع كهرباء البحيرة قطاع مطروح والساحل الشمالي، بتوجيهات من الحكومة في تخفيف الاحمال اقرأ أكثر ⮕

وزيرا الزراعة المصري والفلاحة التونسي يبحثان تعزيز سبل التعاون بين البلدينبحجث وزير الزراعة المصري مع نظيره التونسي، سبل التعاون بين البلدين في إنتاج التقاوي وكذلك الاستفادة من التجربة المصرية في مجال ترشيد المياه في الزراعة. اقرأ أكثر ⮕

أحلي من الجاهز.. طريقة عمل الدوناتساذا كنتي من محبي الدونتس نقدم لكي اليوم أسهل و ألذ دوناتس المكونات 3كوب دقيق كوب ماء دافيء ملعقة صغيرة خميرة فورية 2ملعقة كبيرة سكر 2ملعقة كبيرة زيت ملعقة صغيرة فانيليا اقرأ أكثر ⮕

انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة مطروحأعلن فضيلة الشيخ عبدالعظيم سالم رئيس منطقة الأزهر الشريف في محافظة مطروح عن إنطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة مطروح وثقلهم بمهارات اقرأ أكثر ⮕