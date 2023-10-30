'الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية' مؤتمر علمى فى جامعة حلوان

نظمت كلية الخدمة الإجتماعية المؤتمر العلمى السنوى الثالث والثلاثون بعنوان "الخدمة الاجتماعية ودعم المبادرات الرئاسية فى ضوء رؤية مصر 2030" وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور زغلول عباس حسنين عميد كلية الخدمة الاجتماعية ورئيس المؤتمر، الدكتورة عزة عبد الجليل عبد العزيز وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر.

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جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات 2023حققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. اقرأ أكثر ⮕

جامعة حلوان تحقق قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العامحققت جامعة حلوان قفزة غير مسبوقة في تصنيف شنغهاي الصيني للموضوعات هذا العام. اقرأ أكثر ⮕

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن أخلاقيات البحث العلميتواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس، لتنمية القدرات والمهارات..... اقرأ أكثر ⮕

تواجد جامعة حلوان فى 5 تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمينجحت جامعة حلوان أن تتواجد في 5 تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي 'World University Rankings 2024 by subject'، حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا.. اقرأ أكثر ⮕

جامعة حلوان تتواجد في 5 تخصصات مختلفة بتصنيف تايمز العالمينجحت جامعة حلوان في التواجد بخمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي «World University Rankings 2024 by subject»، إذ احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا. اقرأ أكثر ⮕

جامعة حلوان : لتوجيه الأبحاث العلمية إلى أبحاث تطبيقيةصرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة نجحت في التقدم بقوة في التصنيفات الدولية وتحقيق منافسة قوية مع الجامعات العالمية، خلال الفترة الماضية. اقرأ أكثر ⮕