'الخطوط الهولندية' تلغي عشرات الرحلات بسبب العاصفة 'سيران'

وقالت الشركة، وهي الذراع الهولندية لخطوط"إير فرانس":"قررنا إلغاء جميع رحلات الخطوط الجوية الملكية الهولندية من مطار سخيبول وإليه اعتبارًا من الظهيرة وحتى نهاية اليوم"، حسب"رويترز". وكانت هيئة الأرصاد الفرنسية، أصدرت أمس الأربعاء، تحذيرات من هبوب رياح قوية قد تصل في بعض المناطق إلى سرعة 150 كيلومترًا في الساعة، بسبب عاصفة"سيران".

